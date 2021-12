Funcionamento do comércio de Ubaitaba é suspenso e "toque de recolher" continua

A Prefeitura de Ubaitaba, no Sul da Bahia, publicou um decreto na quinta-feira (25), suspendendo o funcionamento do comércio não essencial, a partir da próxima segunda (29), como medida de prevenção à Covid-19. A medida vai valer até o dia 12 de julho, bem como o "toque de recolher", que proíbe a circulação de pessoas entre 20h às 5h.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo do decreto é fazer com que as pessoas fiquem em casa e, com isso, evitar aglomerações nas ruas.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado na noite de quinta (25), a cidade tem 131 casos confirmados, 37 curados e três mortes.

adblock ativo