Funcionamento do comércio de Itabuna se estende até às 21h

A Prefeitura de Itabuna, no Sul baiano, estendeu o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços até às 21 horas, de acordo com decreto publicado nessa segunda-feira (29). O transporte coletivo funcionará até às 22 horas no município.

A justificação da gestão municipal para a flexibilização do horário levou em conta aspectos técnicos e científicos estabelecidos no Observatório da Epidemia do novo Coronavírus no Sul da Bahia e a abertura do Hospital de Campanha de Itabuna, que disponibiliza 20 novos leitos de UTI e 20 clínicos.

No período compreendido entre às 21h do dia 1º até às 5 da manhã do dia 5 de abril, a comercialização de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), continua proibida. Somente o delivery de alimentos fica permitido, até a meia-noite.

