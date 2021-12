Fórum de Turismo acontece em Morro de São Paulo

Um dos destinos mais procurados da Bahia sedia nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) a segunda edição do Fórum de Turismo de Morro de São Paulo. Promovido pela prefeitura de Cairu, o evento conta com palestras no Auditório da Fortaleza de Morro de São Paulo, além de apresentações culturais locais e shows musicais. A abertura solene acontece nesta quinta (18), a partir das 19h30.

O evento reúne especialistas de diversas áreas, como Turismo, Marketing, Biologia e Engenharia, além de representante da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) da Polícia Militar da Bahia. Os palestrantes abordam temáticas que giram em torno de noções chaves para o incremento do setor na região, como inovações no turismo, impacto ambiental e desenvolvimento socioeconômico e sustentável.

“Com esse fórum, temos a oportunidade de refletir sobre questões que certamente ajudarão toda a comunidade a aprimorar as ações, atrair mais e melhores investimentos e atender com ainda mais eficiência os turistas que nos visitam”, afirma Diana Farias, secretária municipal de Turismo de Cairu.

PROGRAMAÇÃO

DIA 18/10 (QUINTA-FEIRA)

Local: Portaló

14h às 16h: Reunião da Câmara Técnica de Turismo da Costa do Dendê

16h às 17h: Visita guiada à fortaleza do Morro de São Paulo

18h às 18h30: Apresentação com Grupo Cultural de Samba de Roda da Gamboa.

Local: Praça

18h30 às 19h30: Credenciamento para participação do II Fórum de Turismo.

Local: Fortaleza do Morro

9h30 às 20h: Abertura solene do II Fórum de Turismo, com a presença do prefeito de Cairu Fernando Brito

20h: Coquetel

DIA 19/10 (SEXTA FEIRA)

Local: Auditório da Fortaleza

08h às 09h: Credenciamento

09h às 09h50: Tema: Inovações Tecnológicas no Turismo – Palestrante SEBRAE Gabriella Otto, Palestrante e Diretora da GO Consultoria, especializada em Desenvolvimento de Pessoas, Excelência em serviços, Marketing Digital, RM & Distribuição, Luxo, Turismo e Hotelaria.

10h às 10h50: Tema: Viajar sem impactar o meio ambiente: cuidados com os resíduos produzidos pelo turismo – Palestrante da COPPA (Companhia de Polícia de Proteção Ambiental) Gracina Silva Farias, Graduada em Engenharia Ambiental, subtenente da COPPA

11h às 11h50: Tema: Turismo de Observação de Baleias, conservação e desenvolvimento socioeconômico – Palestrante Sérgio Cipolotti, Biólogo, Mestre em Ecologia e Coordenador Operacional do Projeto Baleia Jubarte.

14h às 14h50: Tema: O Turismo e suas diversas possibilidade – Palestrante Senac – Albérico Teixeira Filho, museólogo, pós-graduado em qualificação Docente para o Magistério Superior em Turismo

15h às 16h: Tema: Uma Startup de Engenharia Sustentável no Baixo Sul baiano. Oportunidades e desafios para inserção no mercado local – Ciclus Engenharia Sustentável

Palestrantes:

Bernardo Vitorino dos Santos Neto – Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária.

Juliano Santa Inês de Andrade Marques – Bacharel em Engenharia Elétrica com habilitação em Sistemas de Energia.

Albert de Sousa Araújo – Bacharel em Ciências Exatas e Tecnológicas, Bacharel em Engenharia Civil.

Victor Kelechi Emenekwum – Bacharel em Engenharia Florestal

16h às 16h40: Tema: Tendências e Inovação no Turismo: O turista da atualidade – Palestrante Sebrae Marta Poggi, economista com MBA em Marketing Estratégico e Marketing Turístico, mestre em Ciências da Comunicação e Turismo, pela USP

17h: Agradecimentos e encerramento com roda de capoeira na área externa da fortaleza. Local: Praça Aureliano Lima

20h: Banda Esquema de SSA

