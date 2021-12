Fortaleza do Morro de São Paulo é restaurada

A Fortaleza de Morro de São Paulo foi entregue restaurada, neste sábado, pelo governador Rui Costa. Construída em 1630 para proteger o povoado das invasões na Baía de Todos-os-Santos e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938, o monumento é um concorrido atrativo da turística Morro de São Paulo, situada na Ilha de Tinharé, em Cairu. A obra, que teve um investimento total de R$ 14,4 milhões, foi iniciada com a recuperação estrutural da muralha e abrangeu o Portaló, o Corpo da Guarda, o Forte da Ponta e o caminho ao longo da muralha.

Com uma área de 2.335 m², o conjunto de baterias e fortes do local abriga, agora, exposição permanente, anfiteatro e área para eventos. Na solenidade de entrega da Fortaleza de Morro de São Paulo restaurada, o governado Rui Costa falou sobre o local: “Este patrimônio soma-se a toda uma história e está vinculado, assim como outros equipamentos na Bahia, à independência do país. É importante que a gente destaque esses equipamentos que, ao longo da existência e da consolidação do Brasil como nação, serviram como nossa defesa. E foi isto que fizemos aqui. E ainda vamos elaborar um plano de uso e gestão para que ele seja autossustentável, como acontece em outros lugares do mundo”, declarou Rui, que recebeu o título de Cidadão de Cairu.

