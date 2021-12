Foragido da justiça é preso em ônibus na BR-101, em Teixeira de Freitas

Um homem, de 42 anos, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, foi preso neste sábado, 17, no KM 880 da BR 101, na cidade de Teixeira de Freitas, Sul da Bahia.

De acordo com a PRF, por volta das 15h30, uma equipe do órgão realizava policiamento ostensivo na região, quando deu ordem de parada a um ônibus de transporte interestadual de passageiros.

Ainda conforme o órgão, ao subirem no veículo e conversar com os ocupantes, os PRFs realizaram uma fiscalização detalhada e após consulta nos sistemas de segurança, ficou constatado que um dos passageiros possuía em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto decorrente de crimes (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo) praticados no estado do Rio de Janeiro.

O homem, que é morador da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

adblock ativo