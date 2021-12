Firmino Alves: Câmara anula rejeição de contas de prefeito eleito

Após sessão extraordinária realizada na Câmara de Vereadores de Firmino Alves, ficou decidida a anulação dos decretos que rejeitaram as contas do ex-gestor, padre Aguinaldo (PDT).

A Comissão de Finanças e Orçamento encontrou, no rito processual, vícios de condução por parte do ex-presidente, anulando por completo as rejeições das contas de 2011 e 2012 que geravam no gestor o efeito de inexigibilidade.

Com a decisão, a defesa do padre Aguinaldo alega que, sendo assim, o fato jurídico que atrapalhava a posse deixa de existir.

O presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sendo mantida a anulação, padre Aguinaldo perde o posto e novas eleições vão ser realizadas na cidade.

