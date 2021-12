Filho de secretário de Esportes é morto em Belmonte

O filho do secretário municipal de Esportes e ex-jogador de futebol José Mário Borges Cruz, o Fafá, foi morto no fim da tarde deste domingo, 4, no centro de Belmonte. De acordo com informações do Radar64, Cássio Ribeiro Borges Cruz, de 30 anos, estava sentado com dois amigos em um banco na Avenida Beira Rio, quando foi surpreendido por três homens encapuzados.

Segundo o veículo, ele foi atingido por diversos tiros. Cássio chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital da região. A polícia informou que a vítima já havia sido presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nas cidades de Belmonte, Canavieiras e Ilhéus.

