Festival Sabores de Itacaré terá como curadores Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

A quinta edição do já tradicional Festival Gastronômico Sabores de Itacaré - já agendado para acontecer de 12 a 15 de julho de 2018 - terá como curadores a dupla de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, sócios no restaurante baiano Origem. Realizado pela Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Turismo, com patrocínio da Bahiatursa e da Secretaria Estadual de Turismo do Governo da Bahia, o evento terá o seu tema fortalecido com chefs de diferentes regiões do Brasil, como adiantou Fabrício. “Nosso objetivo é trazer três chefs de Estados distintos para fazer o intercâmbio. Eles vão conhecer o que o Sul da Bahia tem e irão trazer as técnicas utilizadas em seus restaurantes para os estabelecimentos locais”.

Depois de anos por trás do balcão da cozinha mostrando as suas habilidades na cozinha através de concorridos pratos, Fabrício e Lisiane, que são casados e sócios, agora são os responsáveis por toda a estrutura e colocarão em prática suas experiências e ideias para elaborar temas, workshops e lista de convidados, bem como apresentar a diversidade gastronômica da Costa do cacau, onde está localizado o município de Itacaré. “Na terceira edição fomos convidados a dar aula, na quarta fomos os padrinhos do evento e na quinta edição o prefeito Antônio de Anízio e o secretário de Turismo do município, Júlio Oliveira, nos ofereceram a curadoria do evento. Para nós, mesmo sabendo da dimensão do que vem pela frente, nos sentimos lisonjeado pelo convite”, disse Fabrício.

