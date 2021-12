Festival Internacional do Chocolate em Ilhéus debate tendências do setor

A 11ª edição do Chocolat Bahia - Festival Internacional do Chocolate e Cacau foi aberta nesta quinta-feira (18), no Centro de Convenções de Ilhéus. Com a participação de 170 expositores e a presença de 70 marcas de chocolate de origem, o evento segue até domingo (21), com a expectativa da visita de mais de 60 mil pessoas nos quatro dias.

Na inauguração da feira, o governador Rui Costa destacou a sua importância. "Cada vez que venho ao evento, fico mais entusiasmado e otimista. Ele representa o ressurgimento da economia do cacau. Estamos saindo daquela lógica de exportar o cacau in natura para agregar valor. É impressionante a qualidade e a diversidade de produtos. Também já temos garantida a presença do Estado na Feira do Chocolate de Paris".

Considerado o maior evento de chocolate de origem do Brasil, o festival recebe especialistas nacionais e internacionais para a discussão sobre as tendências do setor no mundo, entre outros temas. Palestras, workshops e cursos fazem parte da programação do evento, que conta com o apoio Governo do Estado, por meio de diversas secretarias.

"O primeiro dia já é um sucesso absoluto. Estamos felizes com o resultado alcançado e, principalmente, porque conseguimos agregar valor na produção de cacau e colocar essa região no patamar que ela sempre esteve: de referência mundial na produção de cacau, chocolate e turismo", destacou o organizador do Chocolat Bahia, Marco Lessa.

