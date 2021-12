Festival incrementa fluxo turístico na Costa das Baleias

Com a proposta de reforçar a preocupação com a conservação da vida marinha e estimular o turismo na Costa das Baleias, o Festival das Baleias, acontece em sua sexta edição até domingo (21 de julho), no município de Nova Viçosa. O evento tem característica itinerante, ocorrendo sempre no período em que as baleias jubarte migram para o litoral baiano para reprodução. O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – Bahiatursa.

Além das atividades acadêmicas e de educação ambiental, que acontecem no festival, quem visitar Nova Viçosa tem a oportunidade de assistir a shows e desfrutar da vida cultural do município da Costa das Baleias, da culinária local, feiras de artesanato, exposições de fotografias e a Gincana Ecológica. Nesta edição está sendo lançada a primeira Festa Literária da Turma da Juba (FLIJUBA), com a presença de escritores da região.

A Bahia é o Estado que possui o maior número de destinos para a observação das jubarte. Por suas águas quentes e tranquilas, o litoral baiano é escolhido como o local de permanência desses mamíferos, que chegam para acasalar, reproduzir e amamentar. A Bahiatursa pretende estimular o aumento do fluxo de turismo na temporada das baleias, que vai de julho a novembro.

De acordo com seus organizadores, o festival propõe a união de instituições públicas e privadas, de pesquisadores, educadores, estudantes e da sociedade civil em torno do debate sobre a situação dos ecossistemas nas zonas costeira e marinha e da conscientização sobre a importância da realização de ações pela preservação ambiental. Mesas redondas e palestras de pesquisadores e ativistas ambientais, presentes no V Simpósio do Mar, discutem e elaboram proposta de diretrizes para uso sustentável do mar no Estado da Bahia.

Por apresentar maior incidência das baleias jubartes, a região – que compreende os municípios de Alcobaça, Nova Viçosa, Mucuri, Itamaraju, Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado e Caravelas – ganhou o nome de Costa das Baleias. Durante a temporada, diversas empresas realizam passeios para os que desejam acompanhar de perto a aventura dos mamíferos.

adblock ativo