Festival gastronômico em Itacaré destaca produtos da Agricultura Familiar

A sexta edição do Festival Sabores de Itacaré, que acontece na orla do município até este domingo (28), tem como atrativos principais a Feira da Agricultura Familiar e a Feirinha de Artesanato. Os dois espaços estão abastecidos com produtos de mais de18 associações e empreendimentos solidários. A propósito, o tema do evento, que é aberto ao público em geral, é “Agricultura Familiar e Gastronomia de Raiz”.

O secretário de Turismo de Itacaré e um dos organizadores do festival, Júlio Oliveira, explicou que o evento ajuda a mostrar a cadeia de produção do alimento, além de aproximar as pessoas que produzem de quem consome. “O VI Festival Sabores de Itacaré se consolida pois faz o link do campo à mesa. Aqui você tem um percurso onde há produtos na Feira da Agricultura Familiar; na cozinha show; e nas aulas com possibilidades de uso do alimento, e a feira gastronômica, com pratos feitos à base da produção rural. O festival é a identidade da gastronomia da nossa Bahia”, pontuou.

Integrante da Associação de Pequenos Produtores da Camboinha, em Itacaré, Thiago Lucas Endringer, destacou a importância do festival. “Aqui temos a oportunidade de apresentar tudo o que produzimos de maneira orgânica e o resultado das vendas na feira é a geração de renda para as nossas famílias”.

Outra novidade desta edição é o Armazém do Chocolate, que abriga várias marcas e oferece ao público a chance de adquirir chocolates de qualidade feitos ao leite ou à base de cacau. “Participei de todas as edições do festival, mas esta é primeira vez com o chocolate. Esse evento ajuda as famílias a apresentarem para as crianças um chocolate com menos doce, feito à base de cacau, pois a gente sabe que elas adoram o chocolate ao leite”, observou a chef de cozinha Marly Catarina de Brito, que também se apresentou na Cozinha Show com o tema: Cozinhar é fazer poesia, com o prato “Filé à moda da casa e banana tropical”.

adblock ativo