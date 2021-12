Festival gastronômico acontece em Itabuna

Começa nesta quinta-feira (1º), às 19h, no Espaço Terceira Via Hall, em Itabuna, o IX Festival Gastronômico. Promovido pelo Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Biotecnologia e Saúde, unidade da rede estadual de ensino, o evento tem como objetivo apresentar receitas e pratos desenvolvidos pelos estudantes do curso técnico de nível médio em Nutrição e Dietética, como parte da sua formação profissional. O festival, que é aberto ao público, tem como tema “Bahia: berço de diversidades na arte, na cultura e na gastronomia”.

A diretora do CEEP, Josonita Marinho, frisa que o festival gastronômico visa proporcionar aos alunos uma imersão sobre o conjunto de hábitos, tradições, crenças e, obviamente, da gastronomia presente em 11 Territórios de Identidade da Bahia, entre eles Litoral Sul, Recôncavo, Costa do Descobrimento e Velho Chico. Deste modo, além de provar os pratos, o visitante poderá conhecer mais sobre a cultura e a identidade de cada território, a partir das manifestações culturais que serão destacadas. “Outro aspecto importante do evento é o fomento a ações voltadas para a criação, promoção e comercialização de produtos gastronômicos, com o intuito de desenvolver no aluno um espírito empreendedor”, destaca a gestora.

Já Gilsandra Eduvirgens Loureiro, articuladora do curso, explica que o Festival é o momento em que os conhecimentos adquiridos na formação em sala de aula são expostos para a sociedade de forma multidisciplinar. “Existe um grande esforço de alunos e professores fazendo com que as atividades realizadas, desde a elaboração do projeto até a apresentação, englobem todas as matérias aplicadas ao curso, de forma coordenada, auxiliando no aprendizado e mostrando os futuros profissionais para o mundo do trabalho”, diz.

Os pratos apresentados pelos estudantes, completa a articuladora do curso de Nutrição e Dietética do CEEP, Gilsandra Loureiro, serão avaliados por jurados, sendo dois nutricionistas, três da área da Gastronomia e cinco que vão avaliar a parte cultural. Um jurado irá ficar na cozinha acompanhado a elaboração dos pratos, da produção à ornamentação.

