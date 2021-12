Festival do Caranguejo movimenta turismo em Canavieiras

Mais de 15 mil turistas são esperados para o Festival Gastronômico do Caranguejo, em Canavieiras, no Extremo Sul baiano. Responsável pela ocupação de 100% dos 1.300 leitos em quase 50 meios de hospedagem da cidade, a festa acontece desta quarta-feira (11) até o próximo sábado (14).

O evento reúne gastronomia e música, passando por degustação de pratos típicos, feira gastronômica e de artesanato, aulas-show, com renomados chefs, workshops, palestras e concursos temáticos. Esta é a primeira edição gastronômica do festival, realizado anteriormente com programação exclusivamente musical. “Para aquecer o turismo da cidade estamos unindo boa música à nossa extraordinária culinária, que tem uma variedade enorme de peixes e mariscos”, afirma o secretário municipal de Turismo, Abel Lisboa.

O festival ocorrerá em duas áreas da cidade de Canavieiras. Parte da programação será na praia, onde está montado um caranguejodromo para as competições, além de barracas credenciadas e palco. No Centro Histórico, haverá concurso de Miss Caranguejo e Masters Chefs. Toldos e barracas compõem o espaço, onde funcionarão bares e restaurantes credenciados pela comissão do evento. Canavieiras possui um dos maiores habitats do caranguejo-uçá, que vive exclusivamente em áreas de manguezal. A cidade dos crustáceos, servidos em larga escala nas barracas de praia, detém o título de point da pesca oceânica.

adblock ativo