Festival do Caranguejo começa nesta quinta-feira em Canavieiras

Começa nesta quinta-feira (6) em Canavieiras, no Sul da Bahia, a segunda edição do Festival Gastronômico do Caranguejo. Para o evento, que acontece no Sítio Histórico até domingo (9) e contará com 25 restaurantes participantes, foi montada um cozinha show com 100 lugares, um Caranguejodromo de 300 m², além de dois palcos para apresentações musicais de artistas como Jú Moraes, Diamba, Duas Medidas e Sinho Ferrary.

Com pratos que variam de R$ 11,99 a R$ 45,00, o festival tem opções como bruscheta de caranguejo, ceviche tropical, temake canes, arroz de caranguejo, burguer de caranguejo com creme de pupunha, crepe recheado de bobó de caranguejo, coxinha de caranguejo com camarão, pizza de catado de caranguejo, casquinha de caranguejo, cesta de batata ao forno com catado de caranguejo, bobo de caranguejo gratinado e caranguejo a moda do chef, além do prato típico da cidade – o cabeça de robalo.

Durante os quatro dias, a Casa do Chef (cozinha show) receberá diversos profissionais locais e convidados, que apresentarão e ensinarão a preparar pratos usando o caranguejo. Na sexta-feira (7), a grande atração é o Caranguejodromo, um espaço onde acontecerão concursos temáticos como quem come mais caranguejo ou quem cata a sua carne mais rápido. Esse também será o local onde os turistas poderão degustar o “caranguejo toctoc”.

O evento conta, ainda, com feira de artesanato, apresentações culturais, palestras temáticas sobre a preservação dos mangues e do caranguejo e estandes de exposições voltados para a história do crustáceo.

adblock ativo