Festas privadas agitam o Réveillon em Morro de São Paulo e Boipeba

Badalados destinos turísticos baianos, Morro de São Paulo e Boipeba se preparam para movimentar o Réveillon. A chegada de 2018 nessas localidades do arquipélago de Tinharé será movimentada pelas festas privadas – nas praias ou em hotéis, boates e restaurantes -, organizadas para o período. De acordo com a Secretaria de Turismo de Cairu, 100% dos leitos de Morro de São Paulo e 80% em Boipeba já estão ocupados. Os organizadores garantem que os eventos contam elegância, requinte e sofisticação, cercados pela privilegiada beleza natural do lugar. A noite da virada vai contar, também, com a tradicional queima de fogos em um show pirotécnico. Confira!

Morro de São Paulo

Beach Sound - A primeira edição do evento traz atrações como É O Tchan (29/12), o DJ Alok (4/12) e Natiruts (11/1). A festa acontece na Terceira Praia e os portões abrem a partir das 16h.

Virô no Morro - A Fazenda Caeira promove a festa da virada a partir das 9h30 (31/12) até às 6h (1º/1), com uma programação que vai do forró à música eletrônica. Na programação, shows das bandas Duas Medidas e Estakazero, além do DJ Danv. O evento contará, ainda, com uma tenda eletrônica com a participação do DJ argentino Fabu.

Boipeba

aMar Boipeba - Em sua segunda edição, o evento acontece durante quatro dias, das 22h às 7h, na Praia da Cueira, com a seguinte programação: 28/12 - The BlackHaus In Paradise (open bar), 29/12 - Nas Internas (open bar); 30/12 - Festa Push! (open bar); e 31/12 - Réveillon aMar Boipeba (open bar & open food baiano), das 21 às 9h.

Luau Imperial – A primeira edição de verão do festival será realizada em quatro dias de festa, de 26 a 31/12, no Canoa Quebrada Music Bar, na Velha Boipeba. No primeiro dia (26), o comando das carrapetas é do os DJ Gabriel Moral, Patente 75 e da DJ Patrícia Haangensen. Na quinta (28), o DJ Gabriel Moral, Sackulejo da Morena e DJ Allan Duarte serão os responsáveis pelo som. Na sexta (29) haverá batalha de DJs com Gabriel Moral, Robert e Allan Duarte. No sábado (30), última noite do evento, Dj Gabriel Moral, Deny Plys e Dj Allan Duarte comandam a festa.

Sustentabilidade

Ao comprar o passaporte para o Réveillon aMar Boipeba, o público vai receber um kit sustentável para aproveitar os quatro dias de festa sem agredir o Meio Ambiente. A organização do evento decidiu eliminar o uso de copos descartáveis durante as quatro festas, inserindo o conceito de reutilizar o copo, a fim de evitar a produção de lixo.

“O turista que vai curtir o Réveillon aMar Boibepa, ao chegar na ilha ele terá a oportunidade de aprender mais sobre a importância do pensamento sustentável nas singelas ações cotidianas”, revela Gustavo Antony, idealizador do projeto que também substituiu seis mil long necks por latas recicláveis para doar aos catadores da região. Após a realização do evento 100% do material usado na estrutura é reaproveitado por barraqueiros e construtores locais.

