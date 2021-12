Festas de rua com bloquinhos e atrações musicais marcam o Carnaval em Boipeba, Gamboa e Cairu

O arquipélago de Tinharé, no Baixo Sul, terá uma programação carnavalesca marcada por manifestações populares, bloquinhos e atrações musicais, promovida pela Prefeitura Municipal de Cairu. A partir desta sexta-feira, até terça (13), Boipeba vai sediar o 2º Boipeba Folia. Em Cairu, o destaque é para a 36ª Lavagem da Revessa, no domingo (10). Já em Gamboa, a tradicional Carnagamboa acontece a partir deste sábado (10), com minitrio, charanga e apresentações folclóricas pelas ruas da comunidade, prosseguindo até terça (13). A expectativa da prefeitura municipal é que, no período, Cairu, Gamboa e Boipeba tenham uma ocupação turística de 95%

Um dos destinos mais concorridos na região, Boipeba será palco de uma folia que enaltece a cultura local, com apresentações e premiações; escolha do Rei Momo; atrações musicais; fanfarras; lavagem do beco principal, bloquinhos carnavalescos com marchinhas de carnaval e concurso de fantasias, entre outras atividades. A abertura acontece nesta sexta-feira (9), às 19h, com a entrega das chave ao Rei Momo.

Já a Lavagem da Revessa, em Cairu, foi inspirada em uma brincadeira de amigos e tornou tradição na sede do município com o banho de mangueira, que acontece no domingo (10). A segunda carnavalesca (11) vai começar com festa para a criançada, com o bloco infantil Bananeiras, que desfila pelas ruas da cidade, acompanhado pelo grupo de sopro e percussão Sabor de Álcool

Morro de São Paulo

Após o Carnaval, a festa continua em Morro de São Paulo para quem quer curtir a ressaca. Entre as festas privadas destaque para a Feijoada do Santa Villa, que acontece a partir das 14h30 do dia 17/10. O evento é realizado há 15 anos no Hotel Villa das Pedras e seus organizadores têm a expectativa de receber, este ano, 400 pessoas. A animação fica por conta dos Dj’s Russel & Kirkovics e Thiago Galeano e Banda. O evento custa R$ 140 por pessoa e não inclui bebida.

