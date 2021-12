Festa LGBT movimenta rede hoteleira de Morro de São Paulo

O final de semana em Morro de São Paulo será badalado com a Sun Island Weekend. Cerca de quatro mil turistas são esperados para a já tradicional festa LGBT, que terá como atrações a cantora Ivete Sangalo e 16 DJs. A festa, que acontece até domingo (20), na Fazenda Caeira, na Terceira Praia, promove a ocupação da rede hoteleira local neste período de baixa estação.

Responsável pelo setor de reservas do Portaló Boutique Hotel, um dos meios de hospedagem parceiro do evento, Wilson Calixto, ressalta que “a ocupação máxima proporciona também o aumento de consumo no bar e no restaurante do hotel”. Já a Pousada Passárgada oferece pela primeira vez acomodações no pacote de festa. “Eventos como este são bem-vindos, pois atraem atenção e valorizam o destino”, afirma o proprietário Alexandre Menezes.

Um dos principais destinos turísticos da Bahia, Morro de São Paulo conta com um parque hoteleiro composto por 220 meios de hospedagem e recebe 200 mil turistas por ano, segundo estimativa da Secretaria de Turismo de Cairu. A localidade, que integra a zona turística Costa do Dendê, é cercada de praias, natureza exuberante, noites de badalação e festas, além de reunir atrativos histórico-culturais, como a Fortaleza de Morro, uma edificação militar reaberta ao público após obras de requalificação que contaram com apoio da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR).

