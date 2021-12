Festa do Divino em Boipeba tem ponto alto neste domingo

A festa do Divino Espírito Santo na Ilha de Boipeba, que prossegue até 21/5, terá seu ponto alto neste domingo (20), com uma programação que começa às 5h com a chamada “Salva do Divino” , um ritual preservado há séculos. Às 10h, acontece a missa solene na Igreja do Divino, seguindo de procissão com as imagens dos padroeiros das comunidades ribeirinhas pelas principais ruas da antiga vila de pescadores. Antes, no sábado (19), vai ocorrer a celebração de batizados. A programação encerra na segunda-feira (21), com a alvorada às 5h, em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos pescadores, com uma procissão marítima, e às 9h estão programadas romaria e missa.

Com o tema “Igreja Comunidade - Casa da iniciação à vida Cristã”, o evento é organizada pelas lideranças da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cairu, através da Secretarias de Cultura e Turismo. A programação começou na última sexta-feira (11) com o hasteamento da bandeira e o início do novenário. No domingo (13) foi realizada a lavagem da igreja, com a participação de diversos grupos folclóricos locais.

Celebrada há mais de 400 anos, a festa começa, tradicionalmente, sete semanas após a Páscoa, no domingo de Pentecostes, ocasião denominada como a chegada do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo.

