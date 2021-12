Feira Ipiaú Cidadã atraiu um público estimado em seis mil pessoas

Promovida pela Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), nesta quinta-feira (7), a Feira Ipiaú Cidadã atraiu um público estimado em 6 mil pessoas para a Praça Salvador da Mata, no centro da cidade. “Estou bem feliz. Que bom que a gente pode voltar a nossa segunda casa e oferecer esses serviços para a população”, disse a presidente das VSBA e primeira-dama do Estado, Aline Peixoto.

O evento disponibilizou serviços de emissão de carteira de identidade (RG), CPF e carteira de trabalho, além de intermediação de mão de obra, avaliação odontológica, incluindo extração, restauração, canal, limpeza e orientação de escovação dentária com distribuição de kits. O público também aferiu a pressão arterial, mediu o índice glicêmico, obterve orientação nutricional, mediu a glicemia e realizou testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C. A feira contou, ainda, com espaço para o bem-estar e cuidados pessoais, com maquiagem e serviços de cabeleireiro.

Também foram oferecidos exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x, bem como consultas com clínico geral, pediatra, ginecologista, urologista e oftalmologista. Crianças de 7 a 14 anos que apresentaram necessidade do uso de lentes corretivas durante o exame oftalmológico receberam armações de óculos. Já os idosos acima de 60 anos e diagnosticados com catarata foram encaminhados para o agendamento de cirurgias.

