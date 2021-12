Feira de Saúde e Cidadania recebe mais de seis mil moradores de Teixeira de Freitas e região

Mais de seis mil moradores de Teixeira de Freitas e de outras 12 cidades do Extremo Sul baiano participaram da Feira de Saúde e Cidadania, realizada nesse final de semana (18 e 19), pelas Voluntárias Sociais da Bahia. O público teve acesso a uma série de serviços disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com outros órgãos estaduais. Na estrutura montada no bairro Monte Castelo, na Praça Zata, com estandes e unidades móveis, foram oferecidos orientação sobre a saúde da mulher e métodos contraceptivos; exames preventivos; consultas médicas com urologista; pediatra, ginecologista e clínico geral; aferição de pressão arterial e de glicemia e orientação nutricional.

Ainda na área da Saúde, exames odontológicos e oftalmológicos, em crianças e idosos, além de doação de óculos e rastreamento para a cirurgia de catarata. Espaços de beleza, briquedoteca, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) também foram instalados no local onde, no total, 6.617 pessoas foram atendidas, superando em mais de 10% a meta inicial de atendimentos. No próximo final de semana (25 e 26), a feira estará em Guanambi (Sudoeste) e, em dezembro, os beneficiados serão os moradores do município de Irecê (Centro Norte).

