Feira Cidadã oferece 20 mil procedimentos em Ilhéus

A maior edição da Feira Cidadã em 2019, que acontece até domingo (27) em Ilhéus, deverá realizar cerca de 20 mil atendimentos para os mais diversos tipos de exames e procedimentos. A estrutura da Feira foi montada no Centro de Convenções da cidade. A Feira, que começou hoje (24), é realizada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), instituição presidida pela primeira-dama Aline Peixoto.

O coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, lembra que para conseguir a ficha de atendimento a população deve levar o cartão do SUS, comprovante de residência e RG. “São cerca de 20 mil fichas que distribuídas entre quinta (24) e sexta-feira (26). Os atendimentos serão agendados e seguem até domingo. A intenção é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e cidadania e com isso desafogar a demanda, que é muito grande dos municípios que recebem essa ação”, explica Gomes.

Em Ilhéus, os procedimentos mais procurados são odontologia, ultrassonografia, mamografia e oftalmologia. A dona de casa Maria Vitória conseguiu realizar o exame oftalmológico e foi encaminhada para cirurgia de catarata no Hospital Regional da Costa do Cacau. “Eu estou com minha visão muito curta e vinha sentindo um incômodo. Hoje consegui fazer esse exame de graça e para a gente que não consegue pagar em clínica particular é muito importante”, pontuou.

Os pacientes que tiveram o diagnóstico de catarata confirmado serão encaminhados para a cirurgia no Hospital Regional da Costa do Cacau. Os procedimentos começarão no sábado (26) e seguirão até terça-feira (29). Ainda durante a Feira, as pessoas que precisarem realizar cirurgias eletivas, a exemplo de hérnias e vesícula, serão encaminhadas para o mesmo hospital, a partir do dia 27 de novembro.

Esta é 29ª edição da Feira Cidadã. Até o momento, a iniciativa já atendeu 300 mil baianos. Ainda segundo Edvaldo Gomes, a expectativa é de que 450 mil pessoas sejam atendidas até o final do ano em mais sete edições do projeto. As próximas cidades a sediarem a Feira Cidadã são Juazeiro, Cocos, Santa Maria da Vitória, Jequié, Lapão e Ourolândia.

