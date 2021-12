Feira Cidadã está em Porto Seguro

Começou nesta quinta-feira (19), e prossegue até sábado (21), uma nova edição da Feira Cidadã, desta vez, na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro. A previsão de atendimento no evento organizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) é de dez mil pessoas. Idealizada pela primeira-dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto, a feira oferece procedimentos médicos, como mamografia e ultrassonografia de diversas áreas do corpo, e atendimento odontológico e ginecológico, incluindo o exame preventivo.

A população está tendo acesso, também, a exames e avaliações de rotina. Integram a lista de serviço oferecidos a aferição de pressão, medição do índice glicêmico, orientação nutricional e exames oftalmológicos. Neste último item, serão oferecidos óculos e cirurgias de catarata para as pessoas que forem identificadas com alterações.

Uma carreta do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) está estacionada no local e oferece a emissão de documentos como carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF). São previstos 500 atendimentos, somente nessa unidade móvel. Além disso, uma brinquedoteca foi montada para as crianças que acompanham os adultos no evento. Ainda na relação de serviços oferecidos durante os dias da Feira Cidadã estão as atividades ligadas à educação no trânsito de forma recreativa e assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, explica que a ação já passou por Jequié, Ipiaú, Itarantim, Ituberá, Cardeal da Silva, Salvador e Catu. "Ainda teremos mais duas edições neste primeiro semestre. O objetivo da feira é, realmente, facilitar o acesso da população mais carente às políticas públicas. Já conseguimos atender a mais de 60 mil pessoas nas cidades que passamos".

