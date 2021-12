Fábrica-Escola do Chocolate em Ilhéus recebe visita do dono da Cacau Show

Um dos maiores empreendedores brasileiros no mercado de produção de chocolates finos, Alexandre Tadeu da Costa, fundador da Cacau Show, visitou a Fábrica-Escola do Chocolate do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Nelson Schaun, em Ilhéus. O empresário percorreu as instalações da unidade, que funciona como laboratório para a formação e certificação dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio e como incubadora, contribuindo para a aceleração de empreendimentos e para o fomento criativo no Território.

Acompanhado do superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Durval Libânio, Alexandre Costa comentou sobre a ideia inovadora do Estado de oportunizar, por meio do equipamento, a Educação Empreendedora da juventude. “Fiquei encantado em conhecer a Fábrica-Escola. Investir na educação dos jovens e, sobretudo, criar oportunidades a eles têm tudo a ver com a história da Cacau Show”, disse o empresário.

Alexandre Costa, que começou a carreira vendendo trufas e bombons em um Fusca 78, em São Paulo, contou que a Cacau Show tem uma vinculação com a Educação, por meio do Instituto Cacau Show, fundado há nove anos, em Itapevi-SP, assistindo, atualmente, a mais de 1.500 pessoas entre crianças, adolescentes e idosos, com aulas de reforço escolar, esporte e informática. “A Fábrica-Escola, por sua vez, irá gerar muitos frutos e um grande legado para a história do cacau e da indústria chocolateira no país. Considero muito importante uma política pública que integra escola, comunidade e cadeia produtiva do cacau na região Sul da Bahia”.

Inaugurada em julho deste ano, a Fábrica-Escola do Chocolate do CEEP Nelson Schaun valoriza e fomenta a vocação de Ilhéus e região na produção de chocolate, fortalecendo e incentivando toda a cadeia produtiva. A instalação, com capacidade para produção de 800 kg/mês de chocolate e de duas toneladas/mês de nibs de cacau, investirá na formação de aproximadamente dois mil alunos por ano, de acordo com Durval Libânio. “Além desse equipamento, a Secretaria da Educação do Estado inaugurou as Fábricas-Escolas do Chocolate, em Gandu, e em Arataca, além da Fábrica-Escola do Couro, em Ipirá, e a Fábrica-Escola da Construção Civil, em Salvador”, detalhou o gestor estadual.

