Fábrica-Escola do Chocolate é inaugurada em Ilhéus

A Fábrica-Escola do Chocolate Deize Silva Santana, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Nelson Schaun, em Ilhéus, foi inaugurada nessa terça-feira (17), pela Secretaria da Educação do Estado. O equipamento servirá como laboratório para que os estudantes que fazem os cursos técnicos de nível médio tenham aulas práticas e possam desenvolver projetos, pesquisas e intervenções sociais, com o objetivo de que possam aperfeiçoar a sua formação profissional.

A estudante Jamile da Silva, 37 anos, do curso técnico de nível médio em Agroindústria, relatou sobre o papel da Fábrica-Escola do Chocolate na sua formação. "Com o meu curso, estou tendo a experiência de praticar muito do que venho aprendendo e agora com a Fábrica poderei me aprimorar no chocolate, um produto que é uma referência para a comunidade".

O secretário da Educação Walter Pinheiro ressaltou o papel pedagógico da Fábrica-Escola, que conta com a parceria do Centro de Inovação do Cacau, localizado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). “Já foram implantadas a fábrica-escola de chocolate em Gandu e a fábrica-escola de couro, em Ipirá, com proposta de dinamizar as práticas pedagógicas, oferecendo o campo de estágio e ampliando a formação dos estudantes, a partir da educação empreendedora contextualizada com o território”.

Em paralelo à inauguração da fábrica-escola foi lançado, no CEEP, o Escritório Criativo Territorial que, somado à Fábrica-Escola do Chocolate, foi criado com o objetivo de servir de campo de estágio para os estudantes. O espaço disponibilizará serviços de consultoria e assessoria no Território, voltados, por exemplo, para a proteção a inovações, criações, marcas e patentes de estudantes, professores e comunidades, conforme o secretário da Educação.

