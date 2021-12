Fábrica-Escola do Chocolate é implantada em Arataca

Uma Fábrica-Escola do Chocolate será implantada no município de Arataca nesta quarta-feira (12). A unidade, que fica aberta à comunidade local para a capacitação e certificação de trabalhadores e para a incubação, pré-incubação e aceleração de empreendimentos, serve como laboratório para que os estudantes que fazem os cursos técnicos de nível médio tenham aulas práticas e possam desenvolver projetos, pesquisas e intervenções sociais, aperfeiçoando a formação profissional nas áreas de Agroindústria e Alimentos.

“A proposta das Fábricas-Escola é dinamizar as práticas pedagógicas, oferecendo o campo de estágio para os estudantes, a partir da educação empreendedora e contextualizada com o território”, ressalta Walter Pinheiro, secretário da Educação, sobre o ressalta o papel pedagógico das Fábricas-Escolas.

Esta é a terceira Fábrica-Escola do Chocolate da rede estadual na região Sul da Bahia. As outras duas foram implantadas em Ilhéus, no CEEP Nelson Schaun, e no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Baixo Sul, no município de Gandu. Além destas, a rede conta, ainda, com a Fábrica-Escola do Couro, no CETEP Bacia do Jacuípe, no município de Ipirá, e a Fábrica-Escola da Construção Civil, no CEEP Severino Vieira, em Salvador.

