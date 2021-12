Fábrica-Escola de Chocolate é inaugurada em Arataca

Foi inaugurada nestsa quarta-feira (12) a Fábrica-Escola de Chocolate no município de Arataca, no Sul da Bahia. A unidade, instalada no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) da Floresta e Chocolate Milton Santos, localizado no Assentamento Terra Vista, em Arataca, foi montada com todos os equipamentos necessários para a produção do chocolate e irá capacitar estudantes para o mundo do trabalho por meio da prática e cultura da produção e comercialização do chocolate, além de servir de incubadora de projetos, contribuindo para a aceleração de empreendimentos e para o fomento criativo.

"A inauguração da Fábrica de Chocolate é muito mais que um prédio com equipamentos. É a consagração de uma identidade territorial que foi construída por muito tempo. Essa iniciativa tem o objetivo de atender as gerações que vierem por meio de ensino e aprendizagem desenvolvidos de forma coletiva. E a criação de um projeto conjunto não tem uma assinatura, ele se perpetua de forma concreta, independente de quem esteja no Governo. Isso é a verdadeira transformação na Educação, porque não acredito em sorte, mas sim em oportunidade. Outra característica da Fábrica é não estar fechada apenas à produção do cacau, mas podemos agregar cursos de Design, para elaborar a marca e as embalagens; da Administração, pensando nos negócios e finanças; além das artes e cultura como a música, dança e teatro. Nada impede essa interação", destacou o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

