Expansão do turismo na Costa das Baleias é discutida em fórum

A expansão da atividade turística na Costa das Baleias foi discutida nesta quarta-feira (22), em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, durante a 3° reunião itinerante do Fórum Estadual do Turismo. Gestores públicos, empresários, investidores e lideranças políticas de oito municípios participaram do encontro, visando a definição de ações que potencializem o turismo como ferramenta para o desenvolvimento econômico da região.

Durante o evento o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, destacou a importância da reunião para a troca de informações e diagnóstico das prioridades da Costa das Baleias. “Estamos atentos às demandas dessa importante região para trabalhar - de forma integrada - com as demais secretarias estaduais, a fim de incrementar o desenvolvimento econômico”, disse.

