Ex-prefeito de Canavieiras morre e sepultamento ocorre nessa segunda (29)

O ex-prefeito de Canavieiras, Almir Melo, de 75 anos, faleceu, no domingo (28) e as informações são de que o político estava em sua casa com a família, quando sentiu-se mal e foi levado às pressas para o Municipal Hospital Regis Pacheco. O quadro de saúde agravou-se rapidamente e Almir não resistiu. Informações extraoficiais são de que ele teria sido vítima de infarto. O sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira (29).

Almir Melo foi prefeito de Canavieiras por quatro mandatos, sendo que o último foi concluído em 2016. Atualmente, ele fazia parte da direção estadual do MDB. No sábado (27), durante uma live, Almir havia confirmado que se candidataria novamente a prefeito. (Com informações do Blog do Gusmão).

