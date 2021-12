Eventos movimentam o município de Prado durante o feriadão

Durante o feriadão da Independência, o município de Prado, no Extremo Sul da Bahia, irá sediar o evento Gastronomia & Rota da Cachaça, que começa nesta sexta-feira (7), às 16h, e segue até domingo (9), na Praca de Eventos, e o 5º Festival das Baleias, que começa nesta quinta-feira e segue, também, até domingo (9).

Com o objetivo de consolidar a Rota dos Engenhos, no Gastronomia & Rota da Cachaça serão apresentadas sete marcas de cachaças baianas. Entre elas, Paramirim, Matriarca, que é da própria região da Costa do Descobrimento, Caraguataí, Velho Casarão e Poço da Pedra.

De caráter socioambiental, 5º Festival das Baleias inclui debate sobre meio ambiente marinho, em uma iniciativa pioneira no Nordeste. O Simpósio do Mar promove debate sobre “Mangue: berçário dos oceanos”, com pesquisadores, estudantes e profissionais da área da pesca.

Ocupação hoteleira

De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), desde o início da semana, hotéis da região de Prado, como Amendoeiras e Quiriri Park, registram procura crescente por vagas, com expectativas de ocupação completa no feriado.“Atraímos muita gente do Espírito Santo e do Norte de Minas, além de cidades da circunvizinhança, e, com tantos eventos em um feriadão, a ocupação hoteleira é de 100%”, afirma o secretário de Turismo, Esporte e Cultura do município de Prado, Joklébio Coelho.

