Eunápolis terá rodovia restaurada e sistema de abastecimento de água implantado em distritos

A rodovia que liga a sede do município de Eunápolis ao distrito de Colônia será restaurada e pavimentada, conforme ordem de serviço assinada nesse final de semana, pelo governador Rui Costa. Com um investimento de mais de R$ 5 milhões, as obras da serão realizadas em seis quilômetros de extensão e beneficiarão mais de 250 mil moradores da região. Além disso, será implantado um sistema de abastecimento de água nas localidades de Vista Alegre e Nacional, em um investimento de R$ 820 mil, beneficiando mais de duas mil pessoas.

Durante evento realizado no distrito de Colônia, o governador falou sobre o volume e a importância de investimentos no Extremo Sul da Bahia. “Agora, estamos autorizando estas novas obras. O distrito de Colônia já é praticamente um bairro de Eunápolis, com loteamentos e vários conjuntos habitacionais. Por isso, a ligação com a sede vai ajudar a fazer uma expansão humana, garantindo mais desenvolvimento para a cidade. As intervenções já começam imediatamente e, em breve, voltaremos para inaugurar”.

Ainda em Eunápolis, Rui falou sobre o andamento de outra obra que está sendo realizada na região, em Porto Seguro. “Falta pouco para a entrega da obra do contorno do município, que contou com um investimento de R$ 18 milhões e vai tirar o intenso fluxo de trânsito no centro da cidade. Já estamos em fase de conclusão, faltam apenas 800 metros”, destacou o governador, que, na oportunidade, entregou um equipamento Arco Cirúrgico para o Hospital Regional de Eunápolis e um veículo para o transporte da equipe do Programa Saúde da Família. Rui Costa entregou, também, 97 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem como objetivo compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, e combate ao desmatamento.

