Eunápolis: Polícia prende dois homens e resgata seis cachorros vítimas de maus-tratos

Dois homens foram presos e seis cachorros vítimas de maus-tratos resgatados em Eunápolis, sul da Bahia pela polícia em flagrante neste domingo, 27. Os animais foram encontrados amarrados com arame farpado na carroceria de uma picape, debilitados e magros, com muitos carrapatos, cortes e arranhões pelo corpo.

De acordo com a Polícia Civil, os cães eram utilizados para caçar animais silvestres. No momento da prisão, foram identificadas e apreendidas duas espingardas com munições, pólvoras, espoletas e chumbos.

Os suspeitos vão responder por três crimes: matar, perseguir e caçar espécimes da fauna, maus-tratos contra animais e porte ilegal de armas de fogo.

Os animais resgatados receberam os primeiros cuidados e foram encaminhados para o Centro de Zoonoses, o CCZ de Eunápolis, onde estão sendo acompanhados por veterinários.

Animais foram encontrados amarrados com arame farpado na carroceria de uma picape | Foto: Reprodução | Tv Santa Cruz

