Eunápolis: bebê abandonado encontrado por garis segue internado

O recém-nascido encontrado dentro de um saco de lixo por dois garis na noite da última sexta-feira (19), quando trabalhavam no bairro Alecrim 2, em Eunápolis, no Sul baiano, segue internado no Hospital Regional. De acordo com informações da unidade, o bebê reagiu bem ao tratamento e o estado de saúde dele é considerado estável.

Os dois trabalhadores perceberam um gemido em um saco e, antes de jogá-lo no carro coletor, foram verificar, descobrindo que era um bebê ainda com o cordão umbilical. Uma ambulância do Samu levou o bebê até o hospital.

O bebê, nascido duas horas antes de ser resgatado pelos garis, com pouco mais de um quilo e meio, chegou ao hospital com hipotermia (temperatura do organismo igual ou abaixo de 35 graus), inspirando cuidados. Devido ao risco de infecção, o pediatra Alexandre Gonçalves, que atendeu a criança, ministrou antibióticos e coletou sangue para exames.

