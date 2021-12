Euclides da Cunha e Itabela se enfrentam pela semifinal do intermunicipal

No próximo domingo (12), as seleções de Euclides da Cunha e Itabela se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal. A partida acontecerá em Itabela, a partir das 15h, e terá transmissão ao vivo e exclusiva pela TVE, canal 10.1.

No seu último jogo, ainda pelas quartas de final, Euclides da Cunha empatou em 1 a 1, fora de casa, com a seleção de Porto Seguro. O time jogava até mesmo por uma derrota com dois gols de diferença que garantia sua classificação para a próxima fase pois, no jogo de ida, goleou a seleção de Porto Seguro por 4 a 1. Já o time de Itabela enfrentou, em casa, Camamu e, apesar de ter ficado no 0 a 0, também garantiu vaga na semifinal do campeonato, após ter vencido a adversária em casa por 1 a 0, no jogo de ida.

