Ética e integridade são temas de workshop ministrado pela Fundação Odebrecht

Lideranças e assessores pedagógicos e técnicos das Casas Familiares e da Organização de Conservação da Terra (OCT) – organizações sociais apoiadas pela Fundação no Baixo Sul da Bahia – participaram de workshop sobre princípios éticos, compromisso com a transparência e atuação íntegra, no município de Ibirapitanga. As instituições participantes do curso ministrado pela Fundação Odebrecht integram o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS).

Além de conteúdo teórico, o workshop promoveu um debate tendo como base o questionário enviado previamente com assuntos inerentes ao tema “Ética e integridade”, a exemplo da lei anticorrupção. Através de dinâmicas, os participantes também puderam exercitar procedimentos como encargos contratuais e evidências documentais para um investidor social.

O encontro foi mediado pela advogada Gabriela Lira, da área Jurídica da Fundação Odebrecht, que trouxe aspectos sobre legislação e governança. Ela avalia que foi uma importante troca de experiências em um momento político e social do país que exige tal posicionamento dos representantes do terceiro setor. “As instituições do PDCIS possuem uma atuação efetiva e sabem do grande papel que assumem na região. Esta ação foi uma forma de mostrar como a ética, a integridade e a transparência estão presentes não só no discurso, mas também na prática dessas organizações”, destaca.

O assessor pedagógico da Casa Familiar Agroflorestal (CFAF), Lázaro Rodrigues, considera que o diálogo participativo atingiu o objetivo de potencializar o conhecimento para todos os envolvidos enquanto representantes de instituições que atuam com o poder público e com a sociedade civil. “As discussões contribuíram diretamente para que o nosso trabalho seja cada vez mais pautado na transparência, moralidade, legalidade e responsabilidade social. Uma referência para nossos pares, parceiros e comunidades atendidas”.

