Estudo de viabilidade técnica e econômica da FIOL é aprovado

A aprovação dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) referentes ao processo de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), do trecho de Ilhéus até Caetité, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (7). Com o relatório de aprovação, emitido pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário, que é vinculada ao Ministério dos Transportes, fica estabelecido que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já está autorizada a abrir o processo de licitação de concessão da ferrovia.

O EVTE abrangeu todo o traçado da FIOL e atualizou os estudos da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) até a cidade de Água Boa, no Mato Grosso. Os estudos foram contratados, através de uma licitação pública, pelo Governo do Estado da Bahia, visando dar celeridade ao processo de implantação do equipamento com a retomada das obras. De acordo com a assessoria de Comunicação do Estado, o trecho de Ilhéus até Caetité já está com mais de 70% da obra concluída e, ao todo, já foram investidos mais de R$ 3,3 bilhões em toda a extensão da Ferrovia, no território da Bahia.

