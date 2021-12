Estudantes fazem avaliações para fortalecer aprendizagens

Com o objetivo de fortalecer as aprendizagens de Português e Matemática, os colégios da rede estadual estão aplicando avaliações diagnósticas para os seus estudantes. A ação faz parte do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE), implantado pela Secretaria da Educação do Estado para que os professores possam avaliar, monitorar e potencializar o desempenho do aluno durante o ano letivo. A proposta do SABE é orientar a gestão escolar, os professores e os coordenadores pedagógicos nas intervenções necessárias para suprir os pontos de maior dificuldade, fortalecendo as aprendizagens.

Em Itabuna, por exemplo, os estudantes do Colégio Estadual Félix Mendonça já realizaram as atividades diagnósticas e de apoio aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Hellen Évellin de Paula, 17, 3º ano, fala sobre a importância da participação dos alunos neste processo. “A partir dos resultados, o professor e o estudante partem para o trabalho em conjunto, visando a melhoria do aprendizado. Nessas avaliações indicamos nossas dúvidas, necessidades e dificuldades”, pontua.

O colega Felipe Santos, 17, também do 3º ano, também opina sobre o assunto. “Parece uma revisão de tudo que já vimos em sala de aula. Isso é bom, porque os professores ficam sabendo quais as nossas dúvidas, o que não aprendemos, tornando-se, no caso, um momento de pensar novos métodos pedagógicos de ensino. A atividade contribui para o aprendizado dos estudantes que estão finalizando o Ensino Médio e farão as provas do ENEM e de vestibulares, no final do ano”,

A coordenadora pedagógica Janaína Menezes reforçou a importância do SABE para o planejamento pedagógico. “A avaliação tem sentido positivo para toda a unidade escolar, inclusive para os professores e estudantes. Essas provas nos dão dados para que possamos planejar novas ações para garantir a aprendizagem nos conteúdos específicos, e é por isso que a partir dos resultados, trabalhamos na Atividade Complementar (AC). A gestão também contribui na AC e isso só faz potencializar o trabalho do professor e fortalecer a aprendizagem do aluno”.

Para a diretora da unidade, Rose Guerra, o SABE permite ter uma visão individual de cada estudante e quais competências ele precisa alcançar para obter aprendizagem real. “A nossa equipe escolar já trabalha visando garantir aprendizagem significativa, revendo nossas estratégias para atingir o nosso objetivo educacional. Para isso, temos aulas no contraturno, que envolvem os estudantes monitores e a aplicação de exercícios diagnósticos com termômetro, para nos permitir avançar ou refazer estratégias. A dedicação com que os nossos estudantes encaram cada avaliação faz a diferença na concepção e evolução do ensino e das aprendizagens”, avalia.

