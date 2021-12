Estudantes e professores de Itabuna participam do ‘Diálogo com Gestores’

Professores, funcionários, estudantes e pais representantes do Colegiado Escolar, além de alunos líderes de classe, de escolas pertencentes ao Núcleo Territorial de Itabuna (NTE 05), participam do encontro Diálogo com Gestores. Iniciado nesta terça (28), no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, o evento prossegue até quarta (29) com o objetivo de discutir inovações pedagógicas, entre as quais a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de questões relacionadas às rotinas das escolas e assuntos administrativos e pedagógicos.

O líder de classe Johnny Tourinho, 18, do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, fala sobre o seu envolvimento na atividade coletiva. “É muito bom reunir os estudantes para discutir as melhorias nas escolas. Vou levar o que aprendi aqui para a minha sala de aula e para a minha comunidade".

A diretora Fabiane Costa, da Escola Santa Ângela, em Ilhéus, também dá a sua opinião sobre o encontro. "A partir desses encontros, a Secretaria da Educação do Estado se aproxima mais da gestão da escola, conhece de perto as nossas demandas, além de conhecermos os objetivos e as ações que estão sendo planejadas para melhorar a Educação".

Sobre os encontros

Os encontros “Diálogo com Gestores” serão realizados até 28 de setembro deste ano, nas sedes dos 27 NTEs, com a participação de unidades organizacionais da Secretaria da Educação do Estado. Estima-se a participação de 1.247 diretores escolares; 1.247 secretários escolares; 879 técnicos do Sistema de Gestão Escolar; 580 pais e 580 alunos representantes do Colegiado Escolar; e 81 representantes dos NTEs, totalizando 4.614 participantes.

adblock ativo