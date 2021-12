Estudantes de Wenceslau Guimarães participam de oficina de arte teatral

Com a proposta de preparar e estimular os estudantes a participarem do Festival Estudantil de Teatro (FESTE) – um dos projetos estruturantes de arte e cultura desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia –, o Colégio Estadual Nair Lopes Jenkins, no município de Wenceslau Guimarães, abrigou, nesta terça-feira (22), uma oficina de artes cênicas. A atividade envolveu 40 alunos, com os quais foram trabalhados conteúdos teóricos e práticos, como exercício de improvisação, trabalho de corpo, interpretação teatral, jogos dramáticos, noções de cenário e figurino, projeção de voz e respiração.

O arte-educador e conselheiro de Cultura do Estado, Francisco Nascimento, que ministrou a oficina para potencializar a arte teatral na escola, considera que iniciativas como o FESTE são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizado dos estudantes. “Além de estimular os alunos à utilização cênica do corpo, este projeto também promove a interação com a escola; amplia as possibilidades de comunicação; eleva a autoestima; e fortalece a compreensão dos projetos estruturantes dentro da unidade escolar”, enumerou.

O Festival Estudantil de Teatro é uma das experiências em políticas culturais com a juventude estudantil, cujo objetivo é avivar o debate e incrementar as práticas artísticas e culturais nos campos da história, da arte, do patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes, com vistas ao desenvolvimento das artes cênicas nos contextos escolares. Os estudantes interessados poderão fazer suas inscrições no mês de junho para participar da etapa escolar do projeto.

adblock ativo