Estudantes de Nova Viçosa participam de projeto sobre Agricultura Familiar

Estudantes do Colégio Estadual Eraldo Tinoco, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, foram levados a conhecer a vida e o processo de produção dos agricultores da região, através de um projeto interdisciplinar voltado à Agricultura Familiar. A inciativa, que incluiu visitas de campo, estudos e pesquisas sobre o trabalho agrícola, resultou nas realizações de um canteiro na escola e de uma feira na unidade escolar, com produtos que os alunos aprenderam a fazer, a exemplo de compotas, doces caseiros e bolos.

A professora de Língua Portuguesa, Ana Paula Vasconcelos, explica que, durante o projeto, os estudantes se aprofundaram nos conceitos da Agricultura Familiar e assistiram a um documentário sobre o mercado de trabalho agrícola. “Após isso, eles visitaram a feira da cidade para entrevistar e conhecer a rotina de trabalho dos feirantes, bem como conferiram uma exposição sobre Agricultura Familiar, realizada no campus de Teixeira de Freitas, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Além disso, os alunos também aprenderam a fazer canteiros com garrafas pet para o plantio de hortaliças”, destacou a educadora.

