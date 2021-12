Estudantes de Itabuna participam dos Jogos Estudantis

Mais de mil estudantes das redes estadual, municipal e particular de Itabuna participaram, nesta terça-feira (23), da abertura da etapa polo de Itabuna dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP), que acontece até a próxima sexta-feira (26). O primeiro dia do evento acontece no Colégio Estadual Sesquicentenário (CISO), no Galpão do Esporte e no Estádio Municipal e conta com partidas de futsal masculino e feminino.

O JERP também contará com partidas de futebol, voleibol, tênis de mesa, xadrez, basquete, skate, atletismo, judô, jiu-jitsu e capoeira. As próximas etapas polo acontecerão no mês de novembro em Ibicaraí, no dia 1º; em Ilhéus, entre os dias 05 e 09 e, também, em Itacaré, no dia 24.

