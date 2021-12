Estudantes de Itabuna conquistam etapa regional do Technovation Challenge Brazil

As estudantes Anna Karoline Alcântara, 14, Anabelly Mota, 17, e Julia Catenacci,15, do Colégio Estadual Félix Mendonça, no município de Itabuna, que formam a equipe Educa Girls, ganharam a etapa regional do Technovation Challenge Brazil, competição de desenvolvimento de aplicativos para meninas de dez a 18 anos dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico. As alunas passaram para a final do evento – que será realizada em julho, em São Paulo – por conta do aplicativo ASF (Acompanhe seu filho) que criaram.

Anna Karoline fala sobre a experiência de ter desenvolvido um aplicativo e ter sido finalista do Technovation: “Está sendo muito interessante participar do evento, aprender como funciona alguns apps que usamos no dia a dia, como o Facebook. Ganhamos um olhar mais amplo, mais tecnológico sobre o desenvolvimento dos aplicativos. Irmos para a final do evento é uma conquista importante e inesperada, nunca imaginamos. Estamos muito felizes”.

O ASF, explica a coordenadora do Núcleo de Tecnologias e Plataformas Multimídias da Secretaria da Educação do Estado, Carla Almeida, é um aplicativo voltado para as Secretarias de Educação, que poderá ser acessado mediante liberação da unidade escolar e pelo número de matrícula do estudante. “Esse aplicativo visa dar mais visibilidade as ações escolares, fazendo com que os pais possam acompanhar o rendimento, frequência, avisos, reforçando assim a parceria entre família e escola. Salientamos que o App não tira o compromisso dos pais em estarem presentes nas reuniões e chamadas escolares. Ele apenas é um elo para fortalecer o foco educacional, que é transformar realidades”, detalha a gestora.

A participação das alunas no Technovation Challenge Brazil é consequência do Hackathon - Criação de APP, ação realizada por meio do e-Nova Educação, projeto criado pela Secretaria da Educação em parceria com o Google, com o objetivo de levar tecnologias digitais para a sala de aula, integrando acesso à internet de alta velocidade com os dispositivos móveis, dentro da proposta de propiciar a contextualização da Educação no século XXI. No dia 15/6, o App ASF será exibido no Félix Mendonça, uma das escolas pilotos do e-Nova.

Technovation Challenge Brazil

O programa desafia as participantes a criarem, desenvolverem e lançarem um aplicativo móvel que resolva problemas em suas comunidades. Elas têm 12 semanas para desenvolver um protótipo do aplicativo, passando por todo o processo, desde a identificação do problema e a geração de ideias para solucioná-lo, até a elaboração do plano de negócios e desenvolvimento para lançamento do produto digital no mercado e a apresentação para investidores. “Essa competição está dentro da linha do empreendedorismo tecnológico proposto pelo e-Nova”, ressalta a coordenadora Carla Almeida.

