Estudantes de Itabuna apresentam aplicativos no Virtual Educa

Estudantes do Colégio Estadual Félix Mendonça, em Itabuna, estão participando do XIX Encontro Internacional Virtual Educa – que acontece até esta sexta-feira (8), no Centro Estadual de Educação Profissional, Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA), em Salvador – com diferentes aplicativos desenvolvidos por eles através do projeto e-Nova Educação, que é desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado em parceria com o Google. Os alunos explicam que “são protótipos de aplicativos que buscam solucionar problemas existentes na sociedade e que revelam o seu olhar empreendedor e criativo”.

Anna Karoline Pinheiro, 14, e Anabelly Santos, 17, são as idealizadoras do aplicativo “ASF – Acompanhe Seu Filho”, no qual os pais dos alunos poderão acompanhar a vida escolar dos filhos, como notas, frequência e avisos. A ideia, explicam, é voltada para as Secretarias de Educação e o aplicativo poderá ser acessado pelo numero de matrícula do estudante de cada unidade escolar cadastrada. Com este aplicativo, as estudantes conquistaram a etapa regional e a final da etapa Brasil do Technovation Challenge Brazil, competição de desenvolvimento de aplicativos para meninas de dez a 18 anos dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico, e agora, estão concorrendo com as equipes mundiais para participar da final da competição que será realizada, em agosto, na Califórnia (EUA).

A estudante Anna Karoline fala sobre o objetivo do projeto: “Visa facilitar o maior acompanhamento familiar na vida do estudante e pensamos exclusivamente nos pais, pois muitos deles, na correria diária, não têm tempo suficiente de estarem totalmente presentes na escola e, através do aplicativo, poderão acompanhar a vida escolar de seus filhos. Estou muito entusiasmada em participar de um evento desse porte e, também, esperamos participar e sair como campeãs na final do Technovation Challenge, nos EUA”.

O “Bio Protect”, que significa “Proteja a Vida”, criado pela estudante Shauany Gomes, 16, e as demais integrantes de sua equipe, é outro projeto que se destaca. “Ele foi criado porque analisamos que o mundo em que vivemos hoje com o avanço tecnológico tem sido prejudicado. O aplicativo contém um quiz (jogo) onde o participante pode assinalar algumas alternativas e, com base nas suas respostas, será mostrado um texto sobre o tema abordado no qual o participante poderá fazer uma autorreflexão sobre suas atitudes com o meio ambiente. Além disso, também são indicadas algumas plantas medicinais que podemos cultivar em nossa casa para ajudar na nossa saúde”, explica a aluna.

