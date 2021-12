Estudantes de Firmino Alves realizam avaliações por meio de recursos tecnológicos

As avaliações finais dos estudantes de Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato, localizado em Firmino Alves, estão sendo feitas com a utilização de recursos tecnológicos digitais do e-Nova Educação. Desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado em mais de 500 unidades escolares, em parceria com o Google, o projeto faz uso de chromebooks e aplicativos do G-Suites para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Para isto, são realizadas atividades que promovem mais interatividade e despertam o interesse dos alunos.

O professor de Matemática, Otoniel Resende Filho, falou sobre a experiência inédita na unidade de realizar as avaliações utilizando os recursos do e-Nova Educação. “Com a chegada do projeto, estamos incentivando o uso das tecnologias para mobilizar ainda mais os nossos estudantes. Nesta etapa, utilizamos o Google Classroom para cada turma que temos e disponibilizamos a prova por meio dos formulários. Cada aluno, com sua conta do Google, acessa a sua sala e responde a prova. Para os professores é muito prático pois temos um resultado quase simultâneo e para os alunos é mais interessante porque trabalha com tecnologias digitais, proporcionando uma escola conectada com as novas práticas de aprendizado”, avaliou.

Para a estudante Érica Lima, 17, do 2º ano do Ensino Médio, foi muito empolgante poder realizar as avaliações pelo chromebook. “Ficou mais interessante realizarmos as provas por meio da internet. Como temos prática com o uso de computador, conseguimos ser muito mais eficientes, evitando que tenhamos que usar caneta e papel. O acesso aos recursos digitais também é muito fácil para manuseio e tem sido uma ótima experiência”, relatou. Já Jerônimo Borges, 17, do 3º ano do Ensino Médio, ressaltou a importância de a escola estar conectada à Educação do século XXI . “É muito bacana a iniciativa da escola proporcionar esses recursos. Com certeza é algo que motiva bastante o nosso interesse pelo aprendizado. Isso mostra também que o colégio está buscando evoluir sua relação com o estudante”, disse.

