Estudantes de Firmino Alves produzem alimentos orgânicos em horta escolar

Por meio de uma horta escolar, os estudantes do Centro Educacional Monteiro Lobato, no município de Firmino Alves, cultivam tomates, cebolinha, coentro e couve-flor, dentre outras verduras e hortaliças, dentro de um projeto no qual eles aprendem sobre os benefícios dos produtos orgânicos. A atividade é associada ao estudo de questões como sustentabilidade socioambiental e outros conteúdos ligados às disciplinas de Física, Química e Biologia.

O estudante Marrique Almeida, 18, 1º ano, fala sobre a experiência de lidar com a terra. “Estou muito envolvido. Gosto de ajudar na limpeza do espaço, na irrigação e na colheita. Os alimentos que produzimos são mais saudáveis que aqueles que a gente compra na feira ou no supermercado, que não sabemos a procedência. Acredito que este projeto está criando uma consciência ambiental em todos nós”.

Os alunos explicam que até o adubo orgânico utilizado na plantação é produzido por eles próprios, com a orientação dos professores. Já a irrigação é feita através de um sistema de armazenamento de água da chuva, feito também pelos estudantes. “Deixamos a água armazenada em um tanque e irrigamos nossa horta e o jardim, que também é cuidado por nós, diariamente. O bom é que a colheita é utilizada na nossa alimentação escolar”, conta Caio Ferreira, 17, 3º ano.

