Estudantes de Buerarema realizam o 22ª Natal Solidário

A comunidade escolar do Colégio Estadual Enedina Oliva, no município de Buerarema, realiza o tradicional Natal Solidário, em sua 22ª edição. A ação beneficia 21 famílias carentes da cidade através da entrega de cestas de alimentos não perecíveis e de produtos de limpeza, arrecadados pelos estudantes, professores, gestores e funcionários da unidade escolar.

A diretora Ana Marta Ferreira comenta a iniciativa, que já virou uma tradição no colégio. “São 22 anos desta ação solidária na nossa escola. É uma mobilização voluntária dos estudantes que nos deixam orgulhosos e sensibilizados com esse ato de amor ao próximo. Eles são protagonistas: visitam as famílias, conhecem a história e a situação de cada uma e escolhem quais serão beneficiadas”, conta a gestora.

Embora tenha concluído, agora, o Ensino Médio, a estudante Daniela Reis, 17, revela que continuará participando do Natal Solidário da escola. “É o segundo ano que participo desta ação e me sinto muito feliz por poder ajudar essas pessoas. Estou saindo do colégio, mas quero continuar ajudando, de alguma forma, nesta atividade tão importante para os estudantes e para a comunidade carente da cidade. Gosto da mobilização, de arrecadar os alimentos com a família, os amigos, os vizinhos e de ver a felicidade estampada no sorriso de quem recebe a cesta”.

Também aluno concluinte do Ensino Médico, o estudante Edvan Fraga, 17, participa pela terceira vez do Natal Solidário. “Gosto de ajudar as pessoas. A cada ano aprendo um pouco com essas famílias que tanto nos ensinam a valorizar a vida”, diz.

adblock ativo