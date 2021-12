Estudantes da UFSB realizam sarau em homenagem a poetisas brasileiras

A vida e a obra de poetisas brasileiras, como Cora Coralina, Cecília Meireles, Hilda Hilst e Adélia Prado, foram a motivação do sarau Versos de mulheres, protagonizado pelos estudantes do Colégio Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Santa Cruz Cabrália. O evento, realizado no distrito de Santo André, é um projeto coletivo de intervenção na comunidade ligado ao componente curricular Leitura, Escrita e Sociedade.

O sarau aconteceu às margens do Rio João de Tiba, no Camping Jambo Sana, um cenário marcado pela preservação da Mata Atlântica e pelo ativismo social e cultural dos seus proprietários: o agente comunitário Nelson Zippin e a artesã e poetisa Vera Zippin é artesã e poetisa. O empoderamento feminino através da poesia foi o tema do evento, que foi aberto com uma oração em Patxohã, realizada pelos estudantes da etnia Pataxó. Além de evocarem as presenças dos seus ancestrais para o sarau, as estudantes indígenas narraram as suas lutas pela retomada da fala e da escrita de sua própria língua.

Outro momento do sarau considerado marcante pelos seus participantes foi a apresentação do poema Sujeito indeterminado pela própria autora, Vera Zippin. “O texto foi escrito em plena ditadura militar, nos anos 70. Além de ser um protesto contra a repressão presente àquela época, o poema permanece atual, um texto contestador da opressão que abafa as vozes e silencia as pessoas que lutam pela democracia”, explicou a autora.

