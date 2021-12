Estudantes baianos são premiados em mostra de Ciência e Tecnologia no Sul do país

Os estudantes Murillo Nascimento Silva e Fernanda Letícia Mendonça dos Santos, alunos do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, localizado em Ilhéus, foram premiados na Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC), na cidade de Novo Hamburgo (RS). Eles são estudantes do 4º ano do curso técnico em Biocombustíveis, ficaram em 2º lugar na sub área de Ciências Biológicas/Microbiologia (área Ciências Biológicas), e foram credenciados para participar de uma feira de Ciências na Tunísia. O estudante Bruno Carrasco de Mello, que também frequenta o mesmo curso, ficou em 4º lugar na sub área Agricultura/agronomia (área Ciências animais e das plantas). Eles foram orientados pela professora Margarete Correia de Araújo.

Com o projeto “Ação antimicrobiana de extratos aquoso e etanólico de alfavaca (Ocimum gratissimum)”, Murillo e Fernanda extraíram o extrato da alfavaca e fizeram uma análise para descobrir que a planta possui poder antimicrobiano para dois tipos de bactérias que são presentes na flora intestinal e na garganta. Este projeto também teve a co-orientação da professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Andréa Miura da Costa.

Já o estudante Bruno Carrasco de Mello foi premiado pelo projeto “Avaliação e viabilidade do adubo a partir da Baronesa (Eichhornia crassipes), uma solução sustentável”. Ele produziu um adubo a partir das baronesas, que são plantas que crescem em rios poluídos, sendo um vetor causador de doenças. “O estudante testou o adubo da baronesa com sementes de tomate e descobriu um crescimento mais avançado das sementes em detrimento daquelas que foram testadas sem o adubo”, destaca a orientadora Margarete. Este projeto também teve a co-orientação do professor Gabriel Oliveira Figueiredo .

A MOSTRATEC contou com a participação de 640 projetos do Brasil e exterior, com o objetivo de promover a integração entre as instituições de ensino, a pesquisa e o meio empresarial, possibilitando o desenvolvimento, a aplicação e a divulgação de novas tecnologias. Os trabalhos dos estudantes da Bahia fazem parte do projeto Ciência na Escola, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado, para fomentar a iniciação científica nas escolas da rede estadual.

Segundo o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, o projeto incentiva o interesse dos estudantes pela pesquisa científica. “O Ciência na Escola vem despertando o talento dos estudantes da rede estadual para as Ciências, ao tempo em que motiva o interesse pelos estudos e incentiva o desenvolvimento de projetos que apresentam soluções para os problemas do quotidiano das localidades onde eles vivem. Com isso, os estudantes vêm sendo premiados nacional e internacionalmente em feiras de ciências, o que é mais um incentivo para a continuidade e aprofundamento dos seus estudos”, destaca Pinheiro.

