Estruturação da Estrada do Chocolate é discutida em encontro

A estruturação da Estrada do Chocolate, na Costa do Cacau, em torno da definição de estratégias para a promoção do primeiro roteiro turístico temático da Bahia, foi um dos pontos de discussão do 2º Encontro da Estrada do Chocolate, realizado nesta sexta-feira (27), no Centro de Convenções de Ilhéus. Promovido pela Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL) e Costa do Cacau Convention Bureau, a reunião contou com a participação do secretário do Turismo da Bahia, José Alves.

“Situada em uma das mais importantes zonas turísticas do Estado, a primeira estrada temática da Bahia oferece a oportunidade de o visitante conhecer o processo que consolidou a fabricação do chocolate de origem, produto hoje reconhecido internacionalmente por sua qualidade”, destacou o secretário José Alves, completando que a Estrada do Chocolate contribui para a geração de empregos e para fortalecer o desenvolvimento regional.

Durante o encontro também foram analisadas as ações de preparação das fazendas para a recepção aos turistas, segurança e formas de comercialização do roteiro, entre outros itens. “Tivemos ampla e positiva discussão sobre vários aspectos do projeto visando a primeira fase de teste e comercialização”, avaliou o presidente do Convention Bureau, Marco Lessa.

Outro debate importante girou em torno da possibilidade de colocar a estrada em operação no sistema soft-opening, durante o Festival do Chocolate, que acontece entre 18 e 22 de julho. Conforme os participantes, seria a primeira operação com o trade turístico, envolvendo a recepção a visitantes e imprensa, lembrando que a rota temática está em implantação na estrada que liga os municípios de Ilhéus e Uruçuca e é ambientada com pórticos e com serviço de atendimento ao turista.

