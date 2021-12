Estádios e ginásios de municípios baianos serão reformados

Os estádios municipais de Barro Preto, Camacan, Camamu, Candeias, Cocos, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Ibicuí, Malhada de Pedras, Novo Horizonte e Ubaitaba terão suas instalações físicas reformadas. Já os ginásios de Mairi e Serrolândia vão ganhar gramado sintético. Em Jeremoabo e Planalto, os campos esportivos receberão iluminação. Em Lapão, será implantada grama sintética nos campos de society do Parque da Cidade e da Praça da Juventude. Já os ginásios Clériston Andrade, em Ipiaú, e Paulo Braga, em Senhor do Bonfim, receberão manutenção corretiva.

As ações de recuperação dos estágios e ginásios no interior do Estado serão realizadas por meio de um convênio assinado entre o Governo do Estado e esses 18 municípios. Serão investidos R$ 8,5 milhões, por meio da Secretaria do Trabalho e Esporte do Estado da Bahia (SETRE). “Estamos assegurando melhores condições para a prática do esporte no interior, porque acreditamos que ele é capaz de transformar a realidade dos nossos jovens”, destacou o governador Rui Costa, no ato da assinatura do convênio, na segunda (13).

A secretária do Trabalho e Esporte, Olívia Santana, completou, afirmando que essas reformam concretizam os compromissos assumidos pelo governador em valorizar e interiorizar a recuperação e construção de equipamentos esportivos. “A população tem paixão ao esporte, principalmente futebol. Nós estamos trabalhando para atendê-la".

