Estádio municipal de Ipiaú será requalificado

As obras de requalificação do Estádio Municipal Pedro Caetano, no município de Ipiaú, serão iniciadas com a ordem de serviço assinada pelo governador Rui Costa, na sexta-feira (6). O investimento será de R$ 1,3 milhão na construção de vestiários, alambrado e bilheteria; na recuperação do gramado; no paisagismo; no acesso; e na iluminação.

"Vamos fazer essa reforma no estádio para que o time de Ipiaú possa participar da primeira divisão (do Campeonato Baiano). Temos, também, a entrega da pavimentação urbana e anunciamos a construção de um complexo esportivo para que os jovens possam se manter na corrente do bem", disse o governador.

Ainda em Ipiaú, Rui Costa entregou a nova sede da Ronda Maria da Penha, localizada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que também foi inaugurado, e autorizou a construção de duas praças, onde serão investidos R$ 2,9 milhões. Além disso, o gestor estadual inaugurou obras de recuperação asfáltica na área urbana da cidade e entregou quatro ambulâncias, que beneficiarão os municípios de Barra do Rocha, Coaraci, Dário Meira e Ipiaú.

